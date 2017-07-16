Довбня: самое яркое впечатление от «Зенита»? Игра Лунёва и татуировки Дриусси

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 1-го тура РФПЛ. Футболист похвалил игру вратаря соперника Андрея Лунёва и сообщил, что его впечатлили татуировки новичка питерской команды нападающего Себастьяна Дриусси.
«Самый яркий эпизод игры с «Зенитом»? Эпизод — спасительный сейв Андрея Лунёва, моего товарища и коллеги, после удара Исмаила Эдиева. Наш капитан в этом матче бил наверняка, но Андрей выручил «Зенит». Этот эпизод случился спустя пару минут после того, как «Зенит» открыл счёт. Сравняв счёт, мы могли поменять игру. В концовке матча стало заметно, что соперник устал, но всё равно использовал свой шанс, а мы — нет.
Удар Хуана Лескано рабоной? Удар очень красивый, и всем, наверное, немного жаль, что он не стал голевым. Повторюсь, для того чтобы брать очки, нужно забивать самим. Моменты у нас были, причём не один. Обидное ли это поражение? Обижаться мы можем только на самих себя. Есть досада, что уступили, показав хороший футбол.
«Зенит» при заполненных почти до отказа трибунах забрал три очка, показав нам, как нужно использовать свои шансы. Это Премьер-Лига, тут важно не упускать свои возможности. И, конечно, удача в таких матчах нам бы не помешала. Что касается главного урока, который мы вынесли из дебюта в РФПЛ, то играть можно с любой командой. Мы конкурентоспособны. Уверен, сможем брать очки, соперничая с любым клубом Премьер-Лиги. Самое яркое впечатление от «Зенита»? Игра Андрея Лунёва и татуировки аргентинца Дриусси. Я сам неравнодушен к тату и могу оценить то, что сделал этот парень. Ещё я думаю, что «Зенит» прибавит по ходу сезона», — цитирует Довбню официальный сайт «СКА-Хабаровск».