СМИ: Роналду пропустит матч за Суперкубок УЕФА, но сыграет в Суперкубке Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, вероятно, пропустит матч за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед», но выйдет на поле в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает Marca.
32-летний португалец в настоящее время находится в отпуске после утомительного сезона и Кубка конфедераций. На этой неделе Роналду должен пройти медобследование в Мадриде, после чего снова отправится на отдых, во время которого у него также запланированы рекламные мероприятия. К тренировкам Криштиану вернётся только в конце июля.
Это значит, что нападающий пропустит игру с «Барселоной» 30 июля в рамках Международного кубка чемпионов и вряд ли сыграет 8 августа в матче за Суперкубок УЕФА с «МЮ». Однако уже 13 августа Роналду будет готовь помочь «сливочным» в матче Суперкубка Испании с той же «Барселоной».