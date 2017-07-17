Матич и Бернардески близки к переходу в «Ювентус»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич и нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески близки к переходу в «Ювентус». С таким заголовком вышла газета Corriere dello Sport.
По данным источника, на этой неделе «старая синьора» должна завершить переговоры с «Фиорентиной» о переходе 23-летнего Бернардески. Что касается Матича, 28-летиний футболист также близок к переезду в Турин. Оба трансфера могут быть совершены в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Матич не тренируется в общей группе «Челси» и хочет перейти в «МЮ».
Матич тренируется отдельно от общей группы и хочет перейти в «МЮ»