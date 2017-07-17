УЕФА отклонил апелляцию «Бешикташа» на условное отстранение от еврокубков

Апелляционный комитет УЕФА сегодня принял решение отклонить апелляцию «Бешикташа», который оспаривал решение дисциплинарного комитета. Ранее турецкий клуб был оштрафован на € 100 тыс. и отстранен, как и «Лион», от еврокубков на год условно с испытательным сроком в два сезона за инциденты, которые произошли во время четвертьфинальной игры Лиги Европы с «Лионом» (1:2) во Франции 13 апреля.
Союз европейских футбольных ассоциаций тогда наказал клубы за бросание посторонних предметов на поле, а также использование болельщиками файеров.
«Лион» и «Бешикташ» условно отстранили от еврокубков на один сезон