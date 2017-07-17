Виллиан: постараюсь забить в ближайшем сезоне больше 12 голов

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился впечатлениями от контрольного матча с «Фулхэмом» (8:2), в котором он оформил хет-трик. В прошлом сезоне Виллиан забил 12 мячей.
«Я хорошо себя ощущал. Это была товарищеская тренировочная игра, но мы хорошо сделали свою работу. Это было хорошее начало. Я ощущал небольшую усталость, но это нормально по прошествии первой недели предсезонной подготовки. Всегда чувствуешь себя лучше, когда проходит больше времени, и теперь я готов больше работать.
Я был в хорошем состоянии, и я надеюсь, что буду забивать ещё в этом сезоне. Я постараюсь превзойти своё достижение прошлого сезона по забитым мячам", — цитирует Виллиана сайт «Челси».
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