Ротань: думал, я уже никуда из УПЛ не поеду, но оказался за границей в 35 лет

Украинский полузащитник Руслан Ротань рассказал о своём переходе в пражскую «Славию».
«Я не думал, что окажусь за границей в 35 лет, но такова футбольная жизнь. Мне казалось, что я уже никуда не поеду, но кто ж знал, что „Днепр“ попадёт в такую ситуацию… Тут всё по-другому. Можно сказать, что всю свою карьеру я отыграл, по сути, в одной команде, поэтому для меня это непривычно.
Чего-то такого уж сверхъестественного я, конечно, не заметил, но сам менталитет, традиции здесь другие. Профессиональное отношение к самому себе — на первом месте. Тебе полностью доверяют, но ты знаешь правила игры и чётко им следуешь», — цитирует Ротаня «Команда № 1».
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