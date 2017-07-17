Мата: вряд ли «МЮ» купит вслед за Лукаку Морату, но в футболе всё резко меняется

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата отметил, что не исключает возможности перехода нападающего «Реала» Альваро Мораты в «МЮ».
«Тяжело представить Морату в футболке „МЮ“ после покупки Ромелу Лукаку. Мы уже заполучили одного очень сильного форварда, так что шансы невелики, но это футбол — всякое может случиться. Всё может резко измениться буквально за несколько дней, но я в любом случае желаю Альваро всего наилучшего», — сказал Мата в интервью Cadena Cope.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил, что манкунианцы не сумели договориться с «Реалом» о трансфере Мораты.
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