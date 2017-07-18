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Езерский: в «Зените» Луческу не дали проявить себя, Мирча давно всем всё доказал

18 июля 2017, вторник. 00:42. Футбол

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Владимир Езерский поделился мнением о работе своего экс-тренера Мирчи Луческу на посту наставника «Зенита». Румынский специалист был уволен петербуржцами после того, как команда заняла лишь третье место по итогам прошлого сезона.

«Мне кажется, Луческу доказал, что он специалист высокой квалификации. Причём доказал он это не только на Украине, а и во всех чемпионатах, в которых работал. Все команды, в которых он работал, всегда достигали успехов.

С «Зенитом» ему просто не хватило времени. Руководство питерского клуба, возможно, и имеет большие финансы, но не имеет терпения и силы воли. Они не понимают футбольных людей. Нужно было слушать тех людей, которые взялись за дело. Мирча давно всем всё доказал. Просто в случае с «Зенитом» не хватило времени и терпения со стороны клуба.

Если взять «Шахтёр», то здесь было мало того, что президент вкладывает большие средства. Луческу воспитывал целые поколения игроков. У него была такая позиция: брать молодых, развивать их и продавать за хорошие деньги. Мне кажется, дай ему в «Зените» время, он бы построил там схожий механизм. Выбрать футболиста Луческу умеет — у него хороший вкус на игроков. К сожалению, в «Зените» ему не дали проявить себя", — цитирует Езерского «Террикон».

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Кое в чём Луческу улучшил «Зенит» «позднего» Боаша. Но этого «кое-чего» оказалось слишком мало для продления кредита доверия тренеру.
Источник: Террикон Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Шахтёр Донецк Владимир Езерский Мирча Луческу
Новости. Футбол
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