Йонкер: Томас Мюллер может без проблем играть за «Вольфсбург»

Главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер отметил в шутку, что в его команде нашлось бы место для нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера. Йонкер сказал об этом в контексте того, что немецким талантливым футболистам нада давать как можно больше шансов проявлять себя.
«Мюллер может без проблем играть за „Вольфсбург“. Когда он в последнем сезоне сидел на скамейке запасных, я писал в шутку, что у меня на поле есть позиция для него. Но если серьёзно, то немецкие таланты должны и дальше получать возможность играть», — приводит слова Йонкера Kicker.
Мюллер: вижу, что могу сыграть решающую роль для «Баварии»