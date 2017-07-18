Моуринью: Мата может пропустить неделю, у Дармиана ничего серьёзного

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о повреждениях защитника Матео Дармиана и полузащитника Хуана Маты. Оба игрока получили травмы в товарищеском матче с «Реалом Солт-Лейк» (2:1). Дармиан и Мата появились на поле во втором тайме, но не смогли доиграть до конца.
«Мата повредил лодыжку, но я надеюсь, что там ничего серьёзного. Возможно, он пропустит несколько дней, может, неделю. Что касается Дармиана, у него ничего серьёзного», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 20 июля в Хьюстоне против «Манчестер Сити» в рамках международного кубка.
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