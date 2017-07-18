«Локомотив» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Во вторник, 18 июля, в Москве на стадионе «Локомотив» состоится матч первого тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Арсеналом». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Арсенал».
Встречу 18.07.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.
Ранее команды встречались друг с другом пять раза. Три раза победу праздновали футболисты «Локомотива», один раз матч завершался вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Арсенала». Последняя встреча между ними состоялась в апреле 2017 года и завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:0.
«На «Динамо» «Спартаку» не хватит сил». Прогнозы на 1-й тур РФПЛ
Прогнозы на матчи 1-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.