Вандерсон: были варианты в Турции и Греции, но Москва – лучший вариант

Нападающий «Динамо» Вандерсон рассказал, из каких стран у него были ещё предложения до того, как он перешёл из «Краснодара» в московскую команду.
«Турция и Греция. Но там шли лишь обсуждения. Конкретнее и быстрее были в «Динамо». Я уехал в Бразилию на неделю. Общался с женой и родными. Сошлись на том, что Москва – лучший вариант, потому что я адаптировался в России.
Советовался также с Гилерме и Ари. Они всегда хорошо отзывались о столице. Россияне тоже, к примеру Мамаев. Все советовали Москву, в которой есть всё что нужно", — сказал форвард в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
31-летний форвард провёл в составе «быков» пять сезонов и является лучшим бомбардиром клуба в его истории.
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