Дуглас Коста сделал татуировку на русском языке

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста опубликовал фотографию, на которой изображено, как ему наносят татуировку. Бразильский футболист сделал тату на левой руке на русском языке со словами «Если бог за нас, кто против нас?».
В летнее трансферное окно 26-летний игрок, права на которого принадлежат «Баварии», перешёл в «Ювентус» и будет выступать за туринцев на правах аренды. С 2010 по 2015 год Коста играл за донецкий «Шахтёр».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» футболиста.
Дуглас Коста: хочу доказать, что люди не ошиблись, пригласив меня в «Ювентус»