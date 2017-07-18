А. Кержаков: через год вижу себя чемпионом страны с «Зенитом» в другом качестве

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков, который теперь является координатором юношеских команд системы петербургского клуба, рассказал, кем видит себя через год, а также вспомнил о работе под руководством бывших главных тренеров команды.
«У меня другие дела, чтобы заниматься организацией прощального матча. Через год вижу себя тем, кто принёс пользу «Зениту» и стал чемпионом страны в другом качестве.
С Лучано Спаллетти у меня не было конфликтов, с Диком Адвокатом тоже. Что касается Андре Виллаш-Боаша, то он сам придумал конфликт, просил публичных извинений. Я извинялся, потому что хотел был в «Зените». Извинения он принял, но конфликтовать не перестал. Потом я перестал быть ему нужен», — сказал Кержаков в ходе трансляции в «Инстаграме».