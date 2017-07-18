«Локомотив» победил тульский «Арсенал» благодаря голу Кверквелии

В матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Локомотив» в Москве одержал победу с минимальным счётом над тульским «Арсеналом».
Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте. Со стандарта последовала подача на ближнюю штангу и скидка от Неманьи Пейчиновича на дальнюю, где тульские защитники не разобрались с выносом, подарив мяч Соломону Кверквелии, который своим мощным ударом не оставил шансов Владимиру Габулову.
В следующем туре «Локомотив» 21 июля сыграет с ЦСКА на стадионе «армейцев», а «Арсенал» 24 июля примет «СКА-Хабаровск».
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.