Жена Зобнина: Романа можно не замечать, обсуждать за спиной, но не унижать

Рамина Зобнина, супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, рассказала о конфликте, произошедшем в VIP-ложе стадиона «Арена Химки» в начале матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2). Как уже сообщал «Чемпионат», болельщики «Динамо» очень жёстко оскорбляли Зобнина, сидевшего в VIP-ложе с супругой Раминой.
«Мужчина, взрослый. Наверное, дети есть. А он вёл себя, как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним.
Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку. Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана.
С такими лучше не связываться! Он был нетрезв, мягко говоря… От него всё что угодно можно ожидать», — написала жена Романа Зобнина в «Твиттере».
В ответ на это один из пользователей «Твиттера» написал Рамине следующее: «А чего вы ждали-то? Парень перешёл в стан злейшего врага в самый тяжёлый период за почти столетнюю историю клуба!»
Рамина ответила: «Вы много чего не знаете, как и те люди, которые оскорбляют моего мужа. Можно просто не замечать его, обсуждать за спиной. Но не унижать».