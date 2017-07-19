О. Иванов: Роналдиньо примерял форму «Ахмата», но по зубам не прошёл

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился впечатлениями от шоу, которое состоялось в Грозном в рамках первой официальной игры грозненского клуба после переименования из «Терека» в «Ахмат», а также от работы с наставником Олегом Кононовым. В матче первого тура «Ахмат» дома обыграл «Амкар» (1:0), на игре побывал легендарный бразилец Роналдиньо.
«Концерт был в первую очередь для зрителей. Мы застали только момент, когда пианино вытаскивали. У людей был праздник, и у футболистов тоже, но у нас в первую очередь праздник был связан с началом сезона. Роналдиньо до матча примерял форму „Ахмата“, смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо кого-то из наших футболистов играть. Но по зубам не прошёл.
Мы уже все давно поняли, какой тренер Кононов, ещё по работе в „Краснодаре“. Он всегда требует максимальной концентрации в обороне все 90 минут, в то же время не запрещает импровизацию. Есть наработки, но импровизация приветствуется. Такой футбол нравится игрокам, по крайней мере, мне. Вообще, у меня ни с кем из тренеров не было проблем, но мне лично импонирует такой футбол. Рад поработать с таким тренером.
Мои функции с приходом Кононова отличаются только тем, что больше времени провожу в обороне. Но связано это с тем, что Швец получил травму на тренировке. Думаю, из-за нехватки игроков в этой зоне меня используют как опорника, а дальше вернусь на свою позицию», — сказал Иванов в эфире передачи «8-16».