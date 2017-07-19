«Интер» намерен объявить о переходе Весино из «Фиорентины» 19 июля

«Интер» сегодня, 19 июля, может объявить о приобретении полузащитника «Фиорентины» Матиаса Весино, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Агент 25-летнего футболиста Алессандро Луччи встретится с представителями нерадзурри, чтобы окончательно согласовать детали 4-летнего контракта для своего клиента.
После этого Луччи проведёт встречу со спортивным директором «фиалок» Панталео Корвин, на которой сообщит, что «Интер» готов заплатить за Весино немногим больше, чем € 24 млн, прописанные в его контракте в качестве отступных. Взамен нерадзурри хотят получить право выплачивать средства в рассрочку.
В минувшем сезоне Весино провёл 31 матч в Серии А, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
«Интер» объявил о переходе Валеро из «Фиорентины»