В «Шальке-04» объяснили, почему Тухель не возглавил команду

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель признал, что клуб думал о том, чтобы предложить пост главного тренера команды бывшему наставнику дортмундской «Боруссии» Томасу Тухелю. Руководство гельзенкирхенского клуба отправило в отставку Маркуса Вайнцирля, однако от идеи приглашения Тухеля, покинувшего «Боруссию», отказалось.
«Я бы соврал, если бы сказал, что мы не думали о Тухеле. Но если бы Томас тогда возглавил „Шальке“, то это могло бы привести к эскалации напряжения», — цитирует Хайделя Spiegel.
«Шальке-04» по окончании минувшего сезона возглавил Доменико Тедеско, тогда как у руля «Боруссии» стал работать Петер Бош. Эти клубы являются принципиальными соперниками.
Источник: Дембеле хочет покинуть «Боруссию» Д из-за отставки Тухеля