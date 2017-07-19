«Лестер» объявил о переходе Якуповича из «Халл Сити»

Голкипер Элдин Якупович, права на которого принадлежали «Халл Сити», трудоустроился в новом для себя клубе. 32-летний вратарь подписал контракт с «Лестер Сити», о чём сообщает пресс-служба «лис». Договор с боснийским футболистом подписан на три года.
На этой неделе Якопович, который, по данным британских СМИ, обойдётся «Лестеру» в € 20 млн, присоединится к новым партнёрам по команде в Гонконге, где «лисы» готовятся к новому сезону.
«Очень счастлив, что сделка наконец-то завершена. Рад быть частью этой команды. Не могу дождаться, когда проведу первый матч. Собираюсь биться за место в составе с Каспером. Шмейхель – один из лучших вратарей в Премьер-лиге», — сказал Якупович.
«Лестер» договорился с «Халл Сити» о переходе голкипера Якуповича
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