Тохир: я не говорил, что уйду с поста президента «Интера»

Президент «Интера» Эрик Тохир опроверг информацию о том, что покинет занимаемый пост в миланском клубе. Ранее сообщалось, что функционер из-за Азиатских игр отказался от всех своих других ролей.
«Я сказал, что занят Азиатскими играми и буду менее активен на других фронтах. Но я никогда не говорил, что уйду с поста президента «Интера». Не знаю, что произойдёт в будущем, всё зависит от акционеров.
Я больше не являюсь мажоритарным акционером. С 2013 по 2016 год «Интер» под моим руководством купил много игроков. Теперь с Suning происходит то же самое», — цитирует Тохира Bola.com.
Также Тохир прокомментировал трансферную политику «Милана».
«У нас по сравнению с «Миланом» всё по-другому. У них новые инвесторы, они могут покупать игроков. Наше трансферная политика, как сказала спортивный директор Вальтер Сабатини, отличается от их», — заключил Тохир.