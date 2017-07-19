У защитника «Анжи» Тетрашвили диагностирован надрыв связок коленного сустава

«Анжи» начал подготовку к матчу 2-го тура РФПЛ с «Амкаром». Делают это махачкалинцы без защитника Гурама Тетрашвили, у которого диагностирован надрыв связок коленного сустава, сообщает пресс-служба клуба. В лазарете также находятся Игорь Удалый и Иван Чайковский.
Что касается тренировки, то после встречи с ЦСКА, которая состоялась 15 июля и завершилась в пользу «армейцев» (3:1), футболисты «Анжи» получили один выходной день. Сразу после этого команда провела утреннюю восстановительную тренировку. Часть футболистов, не задействованных в игре, вечером занимались в тренажёрном зале.
Вчера вечером у подопечных Александра Григоряна состоялось тренировочное занятие, которое прошло на резервном поле «Анжи Арены» с естественным покрытием. Длилось оно полтора часа: после интенсивной разминки, разбившись на две группы, футболисты провели поединок, сыграв в ручной мяч. Затем игроки, разделившись на четыре команды, провели мини-турнир на ограниченном пространстве поля.
Наравне с остальными футболистами «Анжи» работали Арсен Хубулов и Батраз Хадарцев. Однако их участие в игре с «Амкаром» остаётся под вопросом.
Матч «Анжи» — «Амкар» состоится 21 июля. Начало – в 19:30 мск.