Экс-игрок «Краснодара» и «Арсенала» Бурмистров перешёл в «Балтику»

Состав «Балтики» пополнил 28-летний полузащитник Никита Бурмистров, который является воспитанником калининградского футбола. «Балтика» заключила контракт с игроком на два года.
Хавбек начинал карьеру в московском ЦСКА, является бронзовым призером чемпионата России — 2007 и обладателем Кубка страны сезона-2007/2008.
Затем выступал за «Луч-Энергию» и «Шинник», в составе которого с 12 голами стал в 2009 году лучшим бомбардиром волжан. После этого защищал цвета «Амкара», «Анжи», «Краснодара», «Томи» и «Урала». В минувшем сезоне Бурмистров выступал в Премьер-Лиге за «Арсенал». За туляков он провёл 20 матчей и забил 2 гола.
Тульский «Арсенал» объявил об уходе Бурмистрова