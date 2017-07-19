Видеообзор первой победы «Халла» под руководством Слуцкого

«Халл Сити» в контрольном матче одержал победу со счётом 2:1 над клубом «Бристоль Роверс», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола. В составе «Халла» голы на свой счёт записали Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн, а за «Бристоль Роверс» гол забил Рори Гаффни.
Эта победа стала первой для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом. Ранее «Халл Сити» в контрольном матче потерпел поражение со счётом 1:2 от клуба «Оксфорд Юнайтед», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.
Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
«Халл» добился первой победы под руководством Слуцкого