Жеребьёвка матчей Примеры и Сегунды сезона-2017/18 состоится 21 июля

Федерация футбола Испании (RFEF) определилась с датой жеребьёвки матчей Примеры и Сегунды сезона-2017/18, сообщает официальный сайт RFEF.
Жеребьёвка состоится 21 июля.
Ранее сообщалось, что был задержан президент RFEF Анхель Мария Вильяр вместе со своим сыном Горкой. Они обвиняются в коррупции и фальсификации документов. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе федерации.
Цель обыска — проверить данные о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок.
Глава испанской футбольной федерации арестован по подозрению в коррупции