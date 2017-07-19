Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Челси». Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Франческо Ди Марцио.
Ранее в СМИ сообщалось, что форвард уже согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» на сумму £ 4 млн за сезон (около € 4,5 млн). Отмечалось, что манкунианцы готовы заплатить за Морату £ 65,8 млн (около € 75 млн).
Также была информация, что в услугах нападающего мадридского «Реала» заинтересован «Милан», который готов заплатить за него порядка € 85 млн.
В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл за «Реал» в Примере 26 матчей и забил 15 мячей.
«Милан» готов заплатить «Реалу» за Морату € 85 млн