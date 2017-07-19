Щенсны: я очень рад, что смогу тренироваться вместе с Буффоном

Голкипер Войцех Щенсны, который накануне был представлен в качестве игрока «Ювентуса», признался, что рассчитывает многому научиться у голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.
«Я уже общался с Буффоном, он очень хороший парень. Очень рад, что смогу тренироваться вместе с ним. Готов играть тогда, когда буду нужен. Давление в связи с тем, что я буду сменщиком Буффона? Мне очень повезло, я не чувствую давления. Уверен, что могу играть на высоком уровне, поэтому не переживаю.
Чему я смогу научиться у Буффона? Он настоящий лидер в раздевалке. В футболе всегда есть куда расти. Надеюсь многому у него научиться», — цитирует вратаря Football Italia.
Щенсны будет играть за «Ювентус» под 23-м номером