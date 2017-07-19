Глава испанской футбольной федерации подозревается в хищении € 45 млн

Глава Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр подозревается в хищении € 45 млн El Nacional.
Накануне Вильяр и его сын Горка были арестованы по подозрению в коррупции. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации. Целью обыска являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации.
По информации издания, Вильяр и его сын отказались давать показания гражданской гвардии и ждут судебного заседания, которое состоится 20 июля.
Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок. Вильяр помимо должности в Испании также занимает пост вице-президента УЕФА и ФИФА.