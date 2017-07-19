Клюев: игрой Сычёва я доволен, Дима вышел и всё сделал

Главный тренер клуба «Локомотив-Казанка» Денис Клюев поделился впечатлениями от победы над командой «Знамя Труда» в матче первого тура ПФЛ зоны «Запад». Встреча проходила в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей. Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв вошёл в игру на 54-й минуте и забил шестой гол своего клуба.
«Результатом мы довольны. Что касается качества игры, то в первом тайме были небольшие проблемы с выходом из обороны в атаку, но, к счастью, исправились во втором тайме. Очевидно, что никаких претензий в плане самоотдачи я не могу никому предъявить, потому что игра давалась, ребята получали удовольствие. Но в раздевалке парням сказал, что следующие соперники будут намного сложнее.
Конечно, игрой Сычёва я доволен. Нападающий должен забивать. Дима вышел и всё сделал.
Выход в ФНЛ по итогам сезона? Почему бы и нет! Когда мы формировали команду, мы обращали внимание на клубы, которые играют в первом дивизионе: «Спартак-2», «Зенит-2». Естественно, будем идти от матча к матчу, будем стараться играть в каждом матче на победу, ну а в конце сезона посмотрим», — цитирует Клюева сайт «Казанки».
Видео с первым голом Сычёва в ПФЛ доступно на «Чемпионате».