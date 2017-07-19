Раньери: могу пообещать «Нанту» только то же самое, что обещал в «Лестере»

Новый главный тренер «Нанта» итальянский специалист Клаудио Раньери рассказал, почему выбрал именно этот клуб для продолжения тренерской карьеры.
«В «Нанте» меня привлекло то же самое, что и в «Лестере»: шанс создать что-нибудь красивое. Хочу, чтобы болельщики клуба знали, что я сделаю всё возможное, чтобы доставить им радость. Могу пообещать «Нанту» только то же самое, что обещал «Лестеру». Я не могу обещать чудеса, но точно могу пообещать, что буду усердно работать», — цитирует Раньери Goal.
В 2015 году Раньери сообщил, что дал обещание руководству клуба остаться в команде в случае её вылета в Чемпионшипа. По итогам сезона «Лестер» тогда сохранил прописку в АПЛ, а спустя ещё год впервые в истории выиграл чемпионский титул лиги.
Раньери: нужно забыть о «Лестере» и усердно работать с «Нантом»