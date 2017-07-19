Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов АЕК сыграл вничью с «Гентом» в товарищеской игре

Греческий клуб АЕК из города Афин в рамках подготовки к новому сезону провёл товарищескую встречу с бельгийским «Гентом».
Матч завершился со счётом 1:1. На 37-й минуте бельгийцы вышли вперёд в счёте после точного удара хорвата Франко Андрияшевича, однако АЕК отыгрался благодаря голу Петроса Манталоса на 74-й минуте.
В минувшем сезоне АЕК занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Греции и завоевал право участвовать в Лиге чемпионов через плей-офф турнира. «Гент» финишировал на третьем месте в чемпионате Бельгии, получив путёвку в Лигу Европы.
По итогам жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов АЕК стал соперником московского ЦСКА. Первый матч пройдёт 25 июля в Греции, ответный — 2 августа на поле «армейцев». Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. 10 победителей этого раунда присоединятся к 22 клубам, получившим прямые путёвки в основной этап.