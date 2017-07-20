«Хапоэль» Б-Ш выбил «Гонвед» из квалификации Лиги чемпионов

«Гонвед» (Венгрия) проиграл «Хапоэлю» из Беэр-Шевы (Израиль) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Будапеште на стадионе «Йожеф Божик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
У «Гонведа» отличились Давиде Ланцафаме (с пенальти) и Ботонд Барат, в составе «Хапоэля» дубль оформил Тони, ещё один мяч забил Джон Огу.
В первом матче «Хапоэль» выиграл у «Гонведа» со счётом 2:1. Израильский клуб вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, «Гонвед» покинул турнир.
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