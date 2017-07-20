На матче Суперкубка Португалии соберут средства для жертв лесных пожаров

На матче Суперкубка Португалии между «Бенфикой» и «Виторией Гимарайнш» будет производиться благотворительный сбор средств в фонд борьбы с лесными пожарами в Фигейро-душ-Виньюш, сообщает Record. На благотворительность пойдёт по € 1 с каждого купленного на игру билета.
Сбор средств продолжится и во время самого матча. За каждый гол, за исключением возможной серии пенальти, будет выделено по € 5000, за каждый удар по воротам и угловой — по € 1500, за каждый отбор мяча — по € 1000, а за каждую проведённую атаку и подачу — по € 100.
Напомним, что пожар в Педроган-Гранде (округ Лейрия) начался 17 июня 2017 года. Он быстро перекинулся на территорию соседних районов Каштаньейра-де-Пера, Фигейро-душ-Виньюш, Ансиан и Алвайазере, а 19 июня также на территорию соседнего округа Каштелу-Бранку (в районе Сертан).
Пожар стал крупнейшим по числу жертв и по площади в новейшей истории Португалии. В результате пожара погибли 64 человека, более 250 получили ранения.