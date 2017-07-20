Мората рассказал, почему отдал предпочтение «Челси»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората, готовящийся перейти из мадридского «Реала» в лондонский «Челси», рассказал, почему отдал предпочтение английскому клубу. Определяющую роль в решении Мораты сыграл главный тренер лондонцев Антонио Конте.
«Я перехожу в команду, возглавляемую тренером, который сделал на меня ставку больше всех. И это очень важно для меня». Я уже беседовал с Конте", — приводит слова Мораты AS.
В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл за «Реал» в Примере 26 матчей (14 — с первых минут), в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.
Мората: не думаю, что снова вернусь в «Реал»