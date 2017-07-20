Новичок «Локомотива» Рыбусь: надеюсь, однажды вернусь в «Лион»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь, который перешёл в московский клуб из «Лиона», выразил надежду, что однажды вновь вернётся к «ткачам». Об этом футболист написал в «Твиттере» в ответ на пожелания удачи от «Лиона».
«Спасибо за пожелания. Надеюсь, однажды я вернусь в «Лион». Удачи в новом сезоне», — говорится в сообщении.
Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После он перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне принял участие в 18 матчах французской Лиги 1 и отдал 1 результативный пас.
«Локомотив» подтвердил переход Рыбуся