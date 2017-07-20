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Фанаты «Крыльев Советов» встретились с руководством клуба

20 июля 2017, четверг. 12:05. Футбол

Болельщики «Крыльев Советов» встретились с руководством самарского клуба. Об этом говорится на сайте «крылышек». Мероприятие было организовано по обоюдной инициативе участников встречи.

В ходе встречи обсуждалось взаимодействие клуба с болельщиками, пути решения рабочих ситуаций, а также затронута масса интересующих стороны вопросов. Встреча прошла в дружелюбной обстановке, а по окончании ее участники отметили, что довольны итогами обсуждения.

По итогам сезона-2016/17 «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ. В первых двух турах текущего сезона самарцы набрали 4 очка, обыграв «Луч-Энергию» 2:0 и сыграв вничью с «Олимпийцем» (0:0).

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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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