Фанаты «Крыльев Советов» встретились с руководством клуба

Болельщики «Крыльев Советов» встретились с руководством самарского клуба. Об этом говорится на сайте «крылышек». Мероприятие было организовано по обоюдной инициативе участников встречи.
В ходе встречи обсуждалось взаимодействие клуба с болельщиками, пути решения рабочих ситуаций, а также затронута масса интересующих стороны вопросов. Встреча прошла в дружелюбной обстановке, а по окончании ее участники отметили, что довольны итогами обсуждения.
По итогам сезона-2016/17 «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ. В первых двух турах текущего сезона самарцы набрали 4 очка, обыграв «Луч-Энергию» 2:0 и сыграв вничью с «Олимпийцем» (0:0).
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