«Кубань» должна футболистам зарплату за пять месяцев

Как стало известно «Чемпионату», у «Кубани» остаётся задолженность перед игроками за пять месяцев. В начале июля руководство выплатило зарплату футболистам за три месяца. В клубе пообещали команде, что в августе все долги перед игроками будут погашены.
Ранее генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил, что футболистам начали выплачивать долги. Позже бывший нападающий краснодарской команды Спартак Гогниев рассказал, что с ним до сих пор не рассчитались, но обещали сделать это в ближайшее время.
Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве «Кубани» до 22 сентября