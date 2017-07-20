Панченко: Зобнин качественный игрок, желаю ему здоровья, главное — не сломаться

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину, а также прокомментировал эпизод с нападением фанатов бело-голубых на игрока «Спартака», который продолжает восстанавливаться после травмы и наблюдал за матчем 1-го тура РФПЛ с VIP-трибуны. Встреча «Динамо» и «Спартака» завершилась вничью (2:2).
«Не знаю, что там был за конфликт, не могу говорить. Но в любом случаем не стоит доходить до оскорблений. Я желаю Роме удачи и скорейшего восстановления, всё-таки тяжёлая травма. Главное — не сломаться. Зобнин качественный игрок, он и сборной обязательно поможет. Желаю ему здоровья», — сказал Панченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Панченко: после «Спартака» победно вскинул руки, потом понял: ничья
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