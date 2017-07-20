«Рома» объявила о переходе Дефреля из «Сассуоло»

Нападающий «Сассуоло» Грегоре Дефрель стал игроком «Ромы». Римский клуб арендовал французского форварда за € 5 млн с обязательством выкупа за € 15 млн при выполнении определённых условий. Также предусмотрены бонусы до € 3 млн. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на пять лет — до 30 июня 2022 года.
За «Сассуоло» Дефрель выступал с 2015 года. В составе чёрно-зелёных нападающий провёл 73 матча и забил 23 мяча.
В «Сассуоло» новичок «Ромы» играл под руководством нынешнего главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо.
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