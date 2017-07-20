Черномырдина: на женском чемпионате Европы меня удивляет поддержка зрителей

Полузащитник женской сборной России Маргарита Черномырдина поделилась ожиданиями от матча со Швецией (21 июля) во втором туре чемпионата Европы — 2017, а также рассказала о поддержке, которую оказали российской команде болельщики.
«Тот матч, когда мы проиграли шведам со счётом 4:0, был большим опытом. Мы получили материал, с которым работали. Мы изучили ошибки и разобрались, как противодействовать тем голам, которые нам забили. Сейчас мы готовы на сто процентов. Знаем, что Швеция – это сильная и организованная команда, которая играет в быстрый футбол. С такими командами интереснее играть. Эмоции после победы с Италией пошли только в плюс. Они дали нам заряд сил на следующий матч и хорошие шансы на выход из группы.
На этом чемпионате Европы меня удивляет поддержка зрителей. Приехали именно российские болельщики, кто-то собрался из Голландии. Было очень приятно. За нас стали переживать, про нас стали писать в СМИ. Появляются видео, фото, репортажи. Теперь хочется играть не только для родных, но и для болельщиков. Ещё в Голландии удивляет судейство – оно объективно. Я впервые на таком турнире и испытываю невероятные эмоции. Теперь будет с чем сравнить», – передаёт слова Черномырдиной корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.