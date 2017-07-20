«Спартак» может получить 50% от суммы перехода Кариоки в мексиканский «Тигрес»

Бывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», может перейти в мексиканский «Тигрес». Клубы ведут переговоры о трансфере 28-летнего футболиста, пишет журналист Esportivo Rádio Лео Жомиде.
Если сделка осуществится, то «Спартак» получит половину от суммы перехода, так как владеет 50% экономических прав на Кариоку. Другие 50% принадлежат «Атлетико Минейро».
В текущем сезоне Кариока провёл 14 матчей в чемпионате Бразилии и не отметился результативными действиями.
«Спартак» отсудил у «Атлетико Минейро» € 1 млн за Рафаэла Кариоку