Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Завершился второй отборочный этап квалификации Лиги Европы, по итогам которого в следующую стадию турнира вышли 32 команды.
В третьем раунде квалификации ЛЕ санкт-петербургский «Зенит» сыграет с клубом «Бней-Йегуда» из Израиля, а «Краснодар» встретится с датским «Люнгбю».Первые матчи пройдут 27 июля, ответные — 3 августа.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
ПСВ (Нидерланды) — «Осиек» (Хорватия)
«Тракай» (Литва) — «Шкендия» (Македония)
«Краснодар» (Россия) — «Люнгбю» (Дания)
«Штурм» (Австрия) — «Фенербахче» (Турция)
«Панатинаикос» (Греция) — «Габала» (Азербайджан)
«Млада-Болеслав» (Чехия) — «Скендербеу» (Албания)
«Аустрия» (Австрия) — АЕЛ (Кипр)
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Одд» (Норвегия)
«Динамо» Бухарест (Румыния) — «Атлетик» (Испания)
«Олимпик» Донецк (Украина) — ПАОК (Греция)
«Арка» (Польша) — «Митьюлланд» (Дания)
«Эстерсунд» (Швеция) — «Фола» (Люксембург)
«Бордо» (Франция) — «Видеотон» (Венгрия)
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Паниониос» (Греция)
«Утрехт» (Нидерланды) — «Лех» (Польша)
«Университатя Крайова» (Румыния) — «Милан» (Италия)
«Брондбю» (Дания) — «Хайдук» (Хорватия)
«Гент» (Бельгия) — «Альтах» (Австрия)
«Астра» (Румыния) — «Александрия» (Украина)
«Эвертон» (Англия) — «Ружомберок» (Словакия)
«Абердин» (Шотландия) — «Аполлон» (Кипр)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спарта» Прага (Чехия)
«Ботев» (Болгария) — «Маритиму» (Португалия)
«Зенит» (Россия) — «Бней-Иегуда» (Израиль)
«Олимпик» (Франция) — «Остенде» (Бельгия)
«Фрайбург» (Германия) — «Домжале» (Словения)
АЕК Ларнака (Кипр) — «Динамо» Минск (Беларусь)
АИК (Швеция) — «Брага» (Португалия)
«Судува» (Литва) — «Сьон» (Швейцария)