Рыбусь: звали в «Халл Сити», но «Локомотив» действовал стремительно

Полузащитник Мацей Рыбусь, который стал футболистом «Локомотива», рассказал, почему он решил покинуть «Лион», а также поведал, интерес из каких стран был к нему до перехода в стан московского клуба.
«Мне не хватало игрового времени в «Лионе». Неудивительно, что я начал рассматривать варианты. Предложение «Локомотива» было предметным, серьёзным. Мне захотелось скорее заиграть, вернуться в Россию, тем более чемпионат мне хорошо знаком. Поэтому выбрал именно этот клуб.
Переговоры вёл мой агент. Конкретного предложения от ЦСКА не было получено. «Локомотив» же действовал стремительно. Слышал об интересе из Англии и Турции — «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ»… Но я решил перейти в «Локомотив». Думаю, перед чемпионатом мира в России это лучший вариант для меня. Англичане звали в «Халл Сити», были разговоры, но опять же — без конкретики», — сказал поляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полностью интервью с Мацеем Рыбусем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.