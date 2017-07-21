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Зидан: Мбаппе очень силён, но он не мой игрок

21 июля 2017, пятница. 09:22. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан адресовал слова похвалы нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. СМИ уже неоднократно писали о заинтересованности «сливочных» в услугах этого футболиста и желании приобрести его, однако наставник «Королевского клуба» света на этот вопрос не пролил.

«Мбаппе — 18-летний талант. Он очень силён и обладает характером. Свои игровые качества он демонстрировал по ходу всего минувшего сезона. Но он не мой игрок, поэтому о большем сказать не могу», — приводит слова французского специалиста Marca.

Бэйл: дай бог, чтобы Мбаппе помог «Реалу», если он перейдёт в наш клуб
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Монако ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Килиан Мбаппе
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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