Милевский принял участие в презентации спиннеров от брестского «Динамо»

Бывший нападающий «Тосно» Артём Милевский, который ныне выступает за «Динамо-Брест», стал главным героем рекламного ролика про спиннеры, которые поступят в магазины белорусского клуба в скором времени.
Акцент в ролике был сделан на поиск Артёма Милевского в баре. Украинский футболист известен своим пристрастием к ночным клубам и барам, однако в ролике Милевского нашли на футбольном поле, где игрок крутил спиннер.
Нападающий дебютировал за «Динамо-Брест» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с ФК «Альтах» (1:1).
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