Сампайо: «Ахмат» хотел выиграть у «Амкара», и нам удалось, это исторический матч

Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо в беседе с пресс-службой клуба рассказал, как проходит адаптация в новой команде. Бразилец дебютировал в грозненском клубе матчем с «Амкаром» (1:0).
«Могу сказать, что адаптация в клубе проходит успешно. Все ребята помогают, подсказывают. Я уже знаю несколько русских слов, относительно футбольных. Если партнёры говорят отдать пас налево или направо, я понимаю их. Также поддерживает тренер, постоянно общаемся, и он всё разъясняет.
Когда увидел полный стадион в матче с «Амкаром», был приятно удивлён, тут же подумал о дополнительной ответственности. Нельзя было подводить этих людей. Было немного волнительно. Испытал особенные чувства, когда увидел флаг Бразилии, вспомнил про свою семью и родину. Это был исторический матч, в котором мы старались победить, и у нас это получилось.
Мне очень нравится в Грозном. Конечно, не так давно я здесь, познакомиться и изучить места ещё предстоит, но мы, бразильцы, привыкаем. В этом нам помогают все, начиная от членов команды и простых людей, которые доброжелательные. Отдельное спасибо Родолфо, который помогает и многое объясняет», — рассказал Сампайо.