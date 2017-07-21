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Сампайо: «Ахмат» хотел выиграть у «Амкара», и нам удалось, это исторический матч

21 июля 2017, пятница. 14:43. Футбол

Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо в беседе с пресс-службой клуба рассказал, как проходит адаптация в новой команде. Бразилец дебютировал в грозненском клубе матчем с «Амкаром» (1:0).

«Могу сказать, что адаптация в клубе проходит успешно. Все ребята помогают, подсказывают. Я уже знаю несколько русских слов, относительно футбольных. Если партнёры говорят отдать пас налево или направо, я понимаю их. Также поддерживает тренер, постоянно общаемся, и он всё разъясняет.

Когда увидел полный стадион в матче с «Амкаром», был приятно удивлён, тут же подумал о дополнительной ответственности. Нельзя было подводить этих людей. Было немного волнительно. Испытал особенные чувства, когда увидел флаг Бразилии, вспомнил про свою семью и родину. Это был исторический матч, в котором мы старались победить, и у нас это получилось.

Мне очень нравится в Грозном. Конечно, не так давно я здесь, познакомиться и изучить места ещё предстоит, но мы, бразильцы, привыкаем. В этом нам помогают все, начиная от членов команды и простых людей, которые доброжелательные. Отдельное спасибо Родолфо, который помогает и многое объясняет», — рассказал Сампайо.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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