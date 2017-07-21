Гусев: ЦСКА мастеровитее «Локомотива», он победит со счётом 2:0

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом», который состоится сегодня, 21 июля.
«У меня перед дерби, когда играет ЦСКА, всегда одни ожидания – только победа, только три очка. На данный момент «армейцы» выглядят мастеровитее, чем «Локомотив». У главного тренера команды Виктора Гончаренко более сыгранная команда, более опытная. К тому же ЦСКА сыграет на своём поле при своих болельщиках, ещё и первая домашняя игра в сезоне. Как правило, «армейцы» всегда хорошо играют в начале чемпионата. Уверен, что ЦСКА не проиграет. Более того, думаю, что красно-синие выиграют со счётом 2:0», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
Прогноз Генича на матч ЦСКА — «Локомотив»: «армейцы» победят