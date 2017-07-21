Кинг: если Марез не будет выкладываться ради «Лестера», то получит от нас

Полузащитник «Лестер Сити» Энди Кинг рассказал, что команда ждёт полной отдачи от хавбека Рияда Мареза, если он останется в клубе. По последней информации, алжирский футболист близок к переходу в «Рому».
«У нас хорошая атмосфера. Рияд знает, что если никто не возьмёт его, то он игрок „Лестера“. Парни говорят с ним об этом. Мы сплочённая группа и упорно работаем. Многие из нас выступают вместе уже на протяжении длительного времени, и мы не собираемся позволять кому-либо расслабляться. Если Марез не будет выкладываться ради команды, то получит от нас», — цитирует Кинга Leicester Mercury.
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