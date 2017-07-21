ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом»

ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра пройдёт в Москве на домашнем стадионе «армейцев» — «ВЭБ Арене — Арене ЦСКА».
ЦСКА: Акинфеев, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо.
Запасные: Помазун, Овчинников, Чернов, Миланов, Макаров, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 19:30 мск.
Лысов выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с ЦСКА