Болельщики ЦСКА посвятили Тошичу баннер со словами благодарности

Болельщики ЦСКА подготовили баннер для бывшего полузащитника «армейцев» Зорана Тошича. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко, на одной из трибун стадиона «ВЭБ Арена» в преддверии матча 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» появился баннер на сербском языке: «Хвала ти за все Зоран».
Ранее стало известно, что Тошич приедет на матч ЦСКА — «Локомотив» для того, чтобы попрощаться с «армейскими» болельщиками.
Фотографию баннера, посвящённого Зорану Тошичу, можно посмотреть в «Твиттере».